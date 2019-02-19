سوريا.. مقتل 5 مدنيين بقصف مدفعي لقوات النظام في إدلب

إدلب/ أشرف موسى، براق كرجا أوغلو/ الخليج 365

قتل 5 مدنيين وأصيب 6 آخرون، الثلاثاء، في قصف مدفعي استهدف منطقة "خفض التصعيد" بمحافظة إدلب السورية من قبل قوات النظام ومجموعات إرهابية تابعة لإيران.

وبحسب مصادر محلية، طال القصف مدينتي خان شيخون، ومعرة النعمان، إضافة إلى بلدات أخرى مجاورة بالمحافظة الواقعة شمال غربي سوريا.

وفي تصريح للأناضول، قال مدير الدفاع المدني في إدلب، مصطفى حاج يوسف، إن "قوات النظام مستمرة في استهداف المدنيين في المحافظة بشكل ممنهج".

وأضاف أن القصف أسفر عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 6 آخرين.

وذكر حاج يوسف أن 68 مدنيا قتلوا فيما أصيب 260 آخرون منذ مطلع 2019، جراء القصف المدفعي والهجمات الجوية التي يشنها النظام على منطقة "خفض التصعيد" بإدلب.

وتأتي هجمات النظام رغم الاتفاق المبرم بين تركيا وروسيا بمنتجع "سوتشي"، في أيلول/ سبتمبر 2018، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، الذي سحبت بموجبه المعارضة، أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.