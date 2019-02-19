الأمم المتحدة ترسل 21 شاحنة مساعدات إنسانية إلى سوريا

سيتم توزيع المساعدات على المحتاجين في محافظة إدلب الصفحة الرئيسية > دولي, الدول العربية, عناوين اليوم 19.02.2019 Hatay خاص الأرشيف هطاي (تركيا) / جيم غينجو / الخليج 365 عبرت إلى الأراضي السورية، الثلاثاء، 21 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية أرسلتها الأمم المتحدة إلى محافظة إدلب (شمال غرب). ودخلت قافلة المساعدات الأممية الأراضي السورية من معبر "جلوه غوزو" الحدودي في قضاء ريحانلي بولاية هطاي التركية. وسيتم توزيع المساعدات الإنسانية على المحتاجين في المحافظة. اخبار مرتبط

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