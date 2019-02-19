نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لدورة أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية (لدورة دوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية التأهيلية) رقم (21) للعام 1440هـ .

وأوضحت أنه لمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة (أبشر – توظيف) على الرابط.

وطالبت جميع المقبولين الحضور في الموعد المحدد والالتزام بالمتطلبات التالية: إحضار الهوية الوطنية، الحلاقة رقم صفر، عدم إحضار جوال أو مبلغ مادي، الحضور بلبس رياضة بنطلون ازرق وقميص أبيض كم طويل (فانيله) وقبوع أبيض وجزمة رياضة اللون ابيض.

كما طالبت بإحضار أدوات نظافة شخصية مع ملابس داخلية، وأربعه قمصان رياضية بيضاء (فانيله)، و4 بناطيل اللون أزرق، و4 قبوع أبيض، وحذائين رياضيين اللون أبيض، واثنين فوطة (منشفة) اللون أزرق، وبجامة نوم عدد اثنين اللون بيج، وشنطة ظهر اللون أسود، وملف أخضر يحتوي على صورة من الهوية الوطنية وصورة من المؤهل العلمي وأربع صور 4 x 6 مكشوف الرأس، ولوحة اسم رباعي خياطة على القميص الرياضي.