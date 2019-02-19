شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 30 عاماً من إطلاقه.. كيف تتوقع كفاءة كمبيوتر «أبل»؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

اكتشف أستاذ قانون أن كمبيوتر Apple Mac القديم الخاص به، والمخبأ في منزل عائلته، لا يزال يعمل على الرغم من مرور عدة عقود على استخدامه.

ووفقاً لموقع “ديلي ميل” البريطاني، وجد البروفيسور جون بفاف، 44 عاماً أن جهاز أبل IIe، وهو الطراز الثالث في سلسلة أبل II التي أطلقت في عام 1983، ما زال قادراً على العمل، ووجد أنه قادر على الاستمتاع بالألعاب القديمة الخاصة طفولته.

وتمت مشاركة الاكتشاف المفاجئ على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اكتشف الأكاديمي أنه لا يزال في حالة جيدة، وقادر على تحميل نسخة محفوظة من اللعبة التي يرجع تاريخها إلى عقود ماضية.

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ونشر البروفيسور بفاف عبر حسابه على تويتر، صوراً للألعاب التي كانت متوفرة على الكمبيوتر، بما في ذلك ألعاب بعنوان “Neuromancer” وأخرى تسمى “العباقرة الأولمبية”، والتي يعود حقوق الطبع والنشر الخاصة بها إلى عام 1981.

قام الأستاذ في جامعة فوردهام في نيويورك بنشر اكتشافه يوم السبت، حيث كتب على تويتر: احتفظ بجهاز أبل IIe في منزل والدي منذ سنوات، ورغم ذلك لا يزال يعمل، إذ حاولت استعادة لعبة محفوظة، منذ أنا كان عمري 10 سنوات مرة أخرى”.

كما وجد الأكاديمي أيضاً رسائل قديمة على الكمبيوتر كتبها والده الذي وافته المنية العام الماضي.