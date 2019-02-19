شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل خدمة «Apple Pay» في المملكة رسمياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أعلنت الشبكة السعودية للمدفوعات “مدى” اليوم الثلاثاء تفعيل خدمة “Apple Pay” في المملكة رسمياً وذلك بالتعاون مع شركة أبل.

وأوضحت “مدى”، أن البنوك الداعمة للخدمة حاليا، هي مصرف الراجحي، والبنك الأهلي، وبنك الرياض، ومصرف الإنماء، وبنك الجزيرة.

وبينت أن طريقة إضافة البطاقة هي الدخول لتطبيق “Wallet” في أجهزة الآيفون، وتسجيل البطاقة عن طريق مسح المعلومات الظاهرة على البطاقة، ثم إدخال رمز التحقق من البطاقة والذي سيصل بواسطة رسالة قصيرة.

وكشفت أنه لن يتم تطبيق أي رسوم على حامل البطاقة لاستخدامه تطبيق Apple Pay محليًّا، أما فيما يتعلق بالعمليات الدولية، فستخضع الرسوم للاتفاقية الموقعة بين مصدر البطاقة وحاملها.