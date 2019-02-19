فيديو| بغواصة فاتح.. هل تستطيع إيران وقف الملاحة في هرمز؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في إطار سعيها على تعزيز قدراتها العسكرية البحرية، دشن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، غواصة جديدة محلية الصنع مزودة بصواريخ كروز، وفق ما ذكرت قناة (برس تي.في) المحلية.
وقالت الوكالة، إنّ الغواصة تزن 600 طن وتتمتع بأحدث الأسلحة، بما في ذلك الطوربيدات والألغام البحرية وصواريخ كروز التي يمكن إطلاقها من تحت الماء.
وقال روحاني خلال إزاحته الستار عن الغواصة: قوة إيران لا تشكل تهديدا للآخرين.. قدرات إيران الدفاعية للحفاظ على مصالح البلاد وصيانتها ولا نية لدينا للاعتداء على أي دولة.
وأضاف أن قدرات إيران ردعية ويجب أن تكون ردعية في وجه كل من له أطماع في إيران.. قوة إيران هي قوة للمنطقة بأسرها.
وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده وأصدقاءها يمتلكون قدرة دفاعية كبيرة برية وبحرية وجوية في المنطقة ولا حاجة لنا للمعتدين والتواجد غير المشروع لقوى من خارج المنطقة.
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