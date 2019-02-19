فيسبوك يتعرض لأزمات عدة في الشهور الأخيرة

دعا نواب بريطانيون إلى تعزيز الأنظمة المستخدمة في مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا فيسبوك، للحد من نشرها أخباراً كاذبة والتصرف كـ"عصابات رقمية"، وذلك في تقرير نشر الإثنين، وفقا للعين الإخبارية.

وأعلن رئيس لجنة الإنترنت والثقافة والإعلام والرياضة في مجلس العموم داميان كولنز أنه "يجب تعديل ميزان القوى بين تلك المنصات والرأي العام بشكل جذري، لأن عصر التنظيم الذاتي غير المناسب يجب أن ينتهي".

وأضاف: "يجب تنظيم حقوق المواطنين قانونياً مع الطلب من شركات التكنولوجيا الالتزام بقواعد سلوك منصوص عليها بقانون يقره البرلمان ويشرف عليها منظّم مستقلّ".

وشكّل فيسبوك منذ أشهر عدة هدفا لهذه اللجنة في إطار تحقيقها بظاهرة "الأخبار الزائفة" وأثرها على آخر عمليات اقتراع في بريطانيا، ومن بينها الاستفتاء حول الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران 2016.

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وشدد التقرير المكون من 100 صفحة على أنه "يجب عدم السماح للشركات المشابهة لفيسبوك التصرف كعصابات رقمية في عالم الإنترنت".

ويدعو التقرير أيضا الحكومة البريطانية إلى إجراء "تحقيق مستقل" حول "التأثير الخارجي" وتحديداً الروسي في التضليل خلال الاستفتاء، وأيضا خلال الانتخابات التشريعية المبكرة في عام 2017 والاستفتاء حول استقلال اسكتلندا في عام 2014.

وفيسبوك مرتبط بأكثر من قضية كقضية اتهام روسيا بالتدخل عبره في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، وكذلك فضيحة استخدام شركة كامبريدج أناليتيكا بيانات مستخدميه لأهداف سياسية، فضلا عن ثغرة أمنية أدت إلى قرصنة ملايين الحسابات.