مصر ترحّل 23 سودانيا وإثيوبيا خالفوا قوانين الهجرة

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters مطار القاهرة الدولي- أرشيفمصر ترحّل 23 سودانيا وإثيوبيا خالفوا قوانين الهجرة

رحّلت السلطات المصرية عبر مطار القاهرة الدولي 23 مهاجرا إفريقيا إلى أوطانهم، إثر مخالفتهم شروط الإقامة والعمل في مصر.

ونقل موقع "اليوم السابع"، عن مصدر أمني بالمطار أن المرحلين هم 17 سودانيا و6 إثيوبيين، لافتا إلى أنه تم ترحيلهم بسبب مخالفتهم شروط الإقامة في مصر، ومحاولة البعض منهم التسلل إلى دول الجوار.

وأضاف، أنه تم تشكيل فريق من الجهات المعنية لإجراء التحريات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم ترحليهم إلى بلدانهم على متن رحلتين مختلفتين، بعد إخطار سفارات بلادهم في القاهرة.

المصدر: "اليوم السابع"