انطلاق فعاليات الدورة الـ45 للجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالجامعة العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة ال45 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول بالقاهرة، وتستمرة لمدة ثلاثة أيام. وتناقش اللجنة عدة مواضيع مختصة فى مجال حقوق الإنسان منها الميثاق العربى لحقوق الإنسان ومشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان ومحكمة حقوق الإنسان العربية، وطرق التصدى للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية فى الأراضى الفلسطينية ومتابعة تنفيذ إعلان الكويت الصادر عن المؤتمر الدولى حول معاناة الطفل الفلسطينى فى ظل انتهاكات إسرائيل. وفى كلمته الافتتاحية للدورة..أكد أسامة سليمان الذويخ (الكويت) رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أن الإرهاب هو ذروة انتهاك حقوق الإنسان..معربا عن إدانته للعمليات الإرهابية التى وقعت فى مصر مؤخرا. وتقدم الذويخ الذى انتخب مؤخرا لرئاسة اللجنة بالشكر إلى الدكتور أمجد بهجت شموط رئيس اللجنة السابق على ما قام به أثناء فترة رئاسته للجنة. ومن جهته..قال المستشار منير الفاسى مدير إدارة حقوق الإنسان: أن جدول أعمال الدورة ال45 يزخر بالعديد من المواضيع الهامة منها مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان والتوصيات التى سوف تعرض على اللجنًة الصادرة عن اللجنة مفتوحة العضوية لوضع تصور لتنفيذ مضامين إعلان الكويت الصادر عن مؤتمر معاناة الطفل الفلسطينى فى ظل انتهاكات إسرائيل، وسبل التصدى للانتهاكات الإسرائيلية.

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