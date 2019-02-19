مسؤولو باكستان يفاجئونه بالبندقية... شاهد تصرف ابن سلمان الذي أشعل حماس محبيه

كما منحه رئيس مجلس الشيوخ صادق سنجراني بندقية مطلية بالذهب، وفقا لإعلام باكستاني.

وبعد ذلك وقّع البلدان مجموعة من الاتفاقات لاستثمارات في باكستان في قطاعات عدة بينها الصناعات البتروكيميائية والزراعة، تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، كما قال ولي العهد السعودي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تقليد ولي العهد الوسام، معبرين عن فخرهم بقائدهم الشاب الذي "لم ينحنِ وهو يتقلده"، لافتين إلى أن ذلك يعد مشهدا من مشاهد الإباء والعز.

واجتاح خبر وصول ولي العهد السعودي إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي وباكستان.

ودشن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هاشتاغ #ولي_العهد_في_باكستان الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 43 ألف تغريدة عبر من خلالها المغردون عن عمق العلاقات التي تجمع السعودية بباكستان.

وتحدث كثيرون عن مراسم الاستقبال والطائرات الحربية الباكستانية التي رافقت طائرة ولي العهد لدى دخولها أجواء باكستان ترحيبا بمقدمه، ووصفوا تلك المراسم بالمهيبة.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد غرد على حسابه الرسمي في تويتر، قائلا: "فاز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بقلوب الشعب الباكستاني عندما قال "اعتبرني سفير باكستان لدى السعودية"، رداً على طلب مني بأن تعامل السعودية العمال الباكستانيين كما تعامل أبنائها والبالغ عددهم 2.5 مليون باكستاني في المملكة العربية السعودية.

ومن جهة أخرى انتشر هاشتاغ #CrownPrinceinPakistan في كل من باكستان والسعودية والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة حاصدا أكثر من 186 ألف تغريدة.