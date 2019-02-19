فندق للنساء فقط... أول مشروع من نوعه في السعودية

وعبر رئيس شركة "الصنوبرة"، جهاد عبد الرحمن ناظر، لصحيفة "المواطن"، عن سعادته بافتتاح هذا المشروع، قائلا: "كان من المخطط لهذا المشروع أن يكون للعائلات فقط، لكن وبعد ملاحظتنا لعدد المغتربات الملتحقات بالجامعة في حائل والذي يسكن في فنادق مختلفة جاءت فكرة تخصيصه للنساء فقط".

وحول مدى تفاؤله بنجاح المشروع، أوضح أن الرحلات الجوية في مطار حائل كانت يومي الخميس مساء والأحد صباحا تكتظ بالطالبات، ليتم عمل دراسة شاملة لعدد المغتربات اللاتي يسكن الفنادق والشقق المفروشة فكانت المفاجأة أنهن يشكلن ما نسبته 10% من نسبة إشغال الفنادق.

وبخصوص ما إذا كان قد واجه صعوبات ومعوقات لبداية المشروع، كشف ناظر أنه وجد كل التعاون والدعم من الإمارة والأهالي ومكتب العمل وهيئة السياحة وهو ما يبشر بنجاح المشروع.

وأشار الناظر إلى أن نسبة التوطين في المشروع 100%، وهو يدار بكفاءات سعودية جميعها من منطقة حائل، مشيرا إلى أن لديهم في الشركة خبرة تجاوزت الأربعين عاما في قطاع الفندقة، ومن المقرر أن يتم العمل على افتتاح الفرع الثاني بالمدينة المنورة مطلع العام الدراسي المقبل.