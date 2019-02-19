مصر.. مقتل 16 "مسلحًا" بمواجهة مع الأمن في العريش

القاهرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، مقتل 16 "مسلحًا" في تبادل إطلاق نار في موقعين بمدينة العريش شمال شرقي البلاد.

وقالت الداخلية في بيان، إن "قطاع الأمن الوطني (الذراع الاستخباراتي للوزارة) رصد بؤرتين إرهابيتين، خططا لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية (لم يحددها)".

وأوضح البيان أن "مواجهة الموقع الأول أسفر عن مصرع 10 مسلحين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة، ومقتل 6 آخرين في موقع ثان بالعريش أثناء تبادل إطلاق النار أيضا".

وتعد المواجهات الأمنية، هي رابع حادث بارز تشهده البلاد خلال الأسبوع الماضي، إذ تأتي عقب يوم من مقتل شرطيين اثنين وإصابة 3 ضباط، إثر تفجير عبوة ناسفة كانت بحوزة أحد المطلوبين أمنيا، ما أدى إلى مقتله على الفور، قرب الجامع الأزهر، وسط القاهرة.

كما وقع تفجير محدود بالجيزة الجمعة الماضي، تلاه استهداف "إرهابي" لحاجز أمني في سيناء، أسفر عن إصابة ومقتل 15 عسكريا.

وتأتي الحوادث المتتالية بعد أيام من بدء برلمان مصر مناقشة تعديلات في الدستور، تتيح مد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، ووضع مادة انتقالية للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.