أمن_الطرق يحذر قائدي المركبات من موجة غبارية تعيق الرؤية في #الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة. وقال أمن الطرق، في تغريدة عبر “تويتر”، “يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للغبار الكثيف الذي تشهده بعض الطرق بالمنطقة والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية.. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان”.

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