فيديو| بوتفليقة يرد علي انتفاضة إلكترونية تطالبه بالتنحي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في واحدة من الأزمات العربية، تعيش الجزائر على وقع احتجاجات ودعوات للتظاهر يومي 22 و24 فبراير الجاري، ضد ترشح الرئيس المنتهية ولايته، عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة على التوالي، في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فى 18 إبريل المقبل، وسط تجاهل من السلطات للاحتجاجات.

وخرجت مظاهرات في عدد من ولايات الجزائر منذ السبت الماضي، احتجاجا على ترشح بوتفليقة للانتخابات، وشهدت ولاية بجاية، ومنطقة القبائل الكبرى ولاية تيزى أوزو بمنطقة القبائل، وبرج بوعريريج وولايات أخرى، أكبر احتجاجات رافضة لخوض بوتفليقة المريض، سباق الانتخابات.

في السياق، رد، عبد العزيز بوتفليقة، قائلا: إن أمن الجزائر يتطلب الوحدة و العمل و التوافق الوطني، مناشدا جميع أفراد الشعب الجزائري لتغليب مصلحة الجزائر "كلما تعلـق الأمـر بالحفـاظ على استقلالنا السياسي والاقتصادي".

وفي رسالة، قرأها نيابة عنه وزير المجاهدين الطيب زيتوني، أكد رئيس الجمهورية على أن "أمن الجـزائر لا يتطلب القوة الـمسلحة فحسب، بل يتطلب كذلك الوعـي و الوحدة، و العمل والتوافق الوطني".

و ناشد الرئيس بوتفليقة في هذه اللحظة التذكارية الـمجيدة، جميع أفراد الشعب الجزائري على العمل "يدا واحدة على صـون رسـالة الشهيد و حفظ أمانة الشهيد بالاستمرارية على درب البناء والتشييد"، و كذا "تغليب مصلحة الجزائر على تنوع الأفكار كلما تعلـق الأمـر بالحفـاظ على استقلالنا السياسي والاقتصادي و الأمني".

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