طالب يروج لفكرة إعادة التدوير

بكثير من الفن والإبداع، يحول شاب غاني إطارات السيارات المهملة إلى قطع أثاث مميزة بتصميمات متعددة وجميلة، وفقا للعين الإخبارية.

افتتح جيفري يبواه ورشته لصناعة الأثاث في أكرا عاصمة غانا قبل 5 أعوام، سعيا منه وراء فرصة لتأسيس عمل يديره بنفسه.

ويستخدم يبواه إطارات السيارات، التي يجمعها من مكبات القمامة وبائعي الخردة في المدينة، إضافة إلى الزجاج والقماش، والحبال الملونة لإضفاء لمسة على مشغولاته، وتعلم بنفسه طرق صناعة الطاولات الجانبية وطاولات تقديم القهوة والكراسي ذات المساند.

وقال يبواه إنه يحب ما يفعله، وإنه يشعر أن هذه المهنة تمنحه الفرصة ليكون جزءا من الحل.

وأوضح أنه يساعد في جمع إطارات السيارات من الشوارع وقنوات الصرف، كما أنه يساعد بمهنته هذه أيضا في منع إحراق الإطارات، وكونها سببا في تجمع البعوض وما إلى ذلك.

كطالب انتساب أيضا، يدرس يبواه الاقتصاد والإعلام في جامعة غانا، وقال إنه يسعى للترويج لفكرة إعادة التدوير، وتوعية الناس بإدارة النفايات.

وتوظف شركته الحالية (ريبلز إنتيريار) فردين، ويعمل أيضا على تدريب من يطمحون في أن يقيموا مشاريع لصناعة الأثاث بأنفسهم.

يمكن للزبائن طلب تصميمات تصنع خصيصا لهم، كما يمكنهم أيضا اختيار بعض التصميمات الجاهزة من دليل قطع الأثاث الخاص بالمتجر، ويتراوح سعر القطعة من 30 إلى 250 دولارا، بحسب حجم القطعة وتصميمها.

ويسوق يبواه لمنتجاته على مواقع التواصل الاجتماعي، ويسعى لتوسيع مشروعه والحصول على مصادر أكبر لتمويل هذه الفكرة التي ينتج بها تصميمات أثاث عملية، ويسهم في الوقت نفسه في تنظيف البيئة.