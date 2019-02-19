عدم مساعدة مصابي الحادثة يعرضك للسجن 3 أشهر

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«عكاظ» (جدة) @OKAZ_online
وأوضح الحساب أن من لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال، أو بالسجن مدة تصل إلى 3 أشهر أو بهما معاً.
وذلك وفقاً للمادة 63 من نظام المرور.
شاهد: انحراف قطار ألماني سريع عن مساره في سويسرا
من يورونيوز
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عادل الجبير يهاجم إيران: دولة إرهابية بحسب التصنيف العالمي
هاجم وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير ، اليوم، الإثنين، إيران ، بعد إلقائها اللوم في البداية على المملكة في الهجوم الانتحاري الذي شهدته الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل 27 من أعضاء الحرس الثوري الإيراني. وقال الجبير خلال مؤتمر صحفي جمعه بوزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي إن مزاعم إيران حول السعودية تهدف إلى صرف انتباه الشعب الإيراني. وكان مسؤولون إيرانيون قد قالوا في البداية إن السعودية والإمارات العربية المتحدة وراء الهجوم، لكن في وقت لاحق قالوا إن الهجوم مخطط له من داخل باكستان. تعليقاً على الاتهامات الإيرانية قال الجبير ""أجد من الغريب أن يحاول وزير خارجية دولة (في إشارة إلى إيران) تصنف بأنها الراعي الرئيسي للإرهاب - ليس بتعريفي، بل بتعريف العالم - توجيه اللوم إلى الآخرين بسبب المشاكل في بلادهم". روحاني: أعداؤنا أمريكا وإسرائيل ومستعدون لتحسين العلاقات مع دول الخليج ثم أضاف الجبير قائلاً: "إيران سهلت انتقال الإرهابيين عبر أراضيها، ومن ثم فإن آخر دولة في العالم يمكن ان تتهم الآخرين بدعم الإرهاب هي إيران. السعودية كانت ضحية للإرهاب. كنا يقظين، ولم نتهاون في ملاحقة الإرهابيين ومن يدعمونهم ومن يوفرون لهم الحماية ومن يمولونهم. وسوف نواصل القيام بذلك. نحن نرغب في اجتثاث آفة الإرهاب من على وجه هذا الكوكب. " قائد الحرس الثوري يتوعد السعودية والإمارات ويعتقد أن جماعة (جيش العدل) السنية المتشددة التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم تنشط من ملاذات آمنة في باكستان. بدوره حرص وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، على التأكيد على العلاقات الثنائية بين البلدين، متفادياً الدخول في النقاش الإيراني أمام الصحافة، خصوصاً وأن إسلام أباد توازن غالباً في علاقتها مع الرياض وطهران. وقال قريشي "تجمع السعودية وباكستان وجهات نظر مشتركة حول مجموعة من القضايا، وقد تعاونا عن كثب في الماضي وإن شاء الله سنقوم بذلك في المستقبل أيضا". بن سلمان يعلن توقيع اتفاقيات بعشرين مليار دولار مع باكستان ويرافق الجبير ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في زيارة رسمية إلى إسلام أباد، تستمر يومين.
Euronews (Ar)
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شاهد: شرطة دبي تشارك في تدريبات دولية مشتركة
شاركت فرق تابعة لقوات الأمن والشرطة من الإمارات العربية المتحدة والكويت ولبنان والبرازيل وفرنسا وروسيا في تدريبات مكثفة شملت عمليات محاكاة لإنقاذ رهائن واحباط عمليات إرهابية وتخطي العقبات التي قد تحدث خلال هذه العمليات. وكانت التدريبات بمثابة نقل وتبادل المعرفة والخبرات بين الفرق المشاركة حيث قال عبيد الفلاسي في هذا الصدد: "إننا نرى كيف يتدرب كل فريق، وكيف يقوم بتنفيذ عملياته وكيف يتم التخطيط لذلك. إننا نتبادل الخبرات والمعارف مع بعضنا البعض من خلال هذه التجارب". للمزيد: شاب بريطاني يحصد مخالفات بقيمة 45000$ في دبي خلال 3 ساعات شرطة الإمارات تنفي خبر مقتل عربي على يد صديقته وتقديمه لعمال باكستانيين يذكر أنّ شرطة دبي تصدرت عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم نظرا لما تمتلكه من وسائل وأجهزة في المجال الأمني على غرار الطائرات من دون طيار، وكذا مركز دبي الآلي للشرطة وأسطول السيارات الفخمة التي تشمل لامبورغيني، أستون مارتن، وبوغاتي. وقد بذلت حكومة الإمارات العربية في السنوات الأخيرة جهودًا كبيرة لزيادة تدريب ضباط الشرطة وأعوان الحماية المدينة ورجال الإطفاء. وقد أشادت شرطة نيويورك التي حضرت واشرفت على جانب من التدريبات بأداء شرطة دبي التي أظهرت مهنية والتزاما منقطع النظير خلال التدريبات.
Euronews (Ar)
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شاهد: سباق حمل الزوجات في تايوان
العشرات من الأزواج اشتركوا يوم الأحد في سباق حمل الزوجات على الظهر في تايوان، احتفالا بالسنة القمرية الجديدة. وكجزء من طقوس هذه الاحتفالات تنظم مدينة ووجي في مقاطعة يلان، كرنفالا لمدة أربعة أيام، يتضمن على عروض فلكلورية وتراثية، ومسابقة حمل الزوجات هذه مستمدة من التراث التايواني، حيث يحمل العريس زوجته في مراسم الزفاف، بهدف اظهار قوته، لإقناع أهل الزوجة بقدرته على الدفاع عنها. فمع دوي رصاصة الانطلاق، يسارع الرجل حاملا زوجته على ظهره بخطوات سريعة، للوصول إلى مجموعة من البالونات، لتبدأ بتفجيرها في المرحلة الثانية، وهنا تبدأ المرحلة الثالثة من السباق، حيث يرتديان معا زوجا من الصنادل الخشبية، ويحاولان السير من جديد، للوصول إلى خط النهاية. المزيد من الأخبار على يورونيوز: شاهد: سنافر ألمانيا يحطمون رقماً قياسياً ويدخلون غينيس شاهد.. مئات الفوانيس المضيئة تطير محملة بأمنيات التايوانيين شاهد: 10 آلاف فانوس في مهرجان صيني بمناسبة رأس السنة القمرية هونغ هسن يي، احدى المشاركات، قالت:"هذه تجربتنا الأولى في السباق، بادرت بستجيلي وزوجي لخوض هذا التحدي، إنها فعلا تجربة فريدة من نوعها، فبعد الانتهاء، وجدنا أنها كانت ممتعة، حتى أنها قد تفيد بتحسين علاقتنا". هونغ شي تشاو، وهو المسؤول عن المعبد قال:"مسابقة حمل الرجال لزوجاتهم، تتم على ثلاث مراحل، الأولى يحمل فيها الزوج زوجته ويجري لمسافة معينة، ثم في المرحلة الثانية عليها أن تفجر البالونات، أما المرحلة الأخيرة فهي السير معا بزوج واحد من الصنادل الخشبية، أعتقد أنها أنشطة تساعد الزوجين على التقارب وتحسين العلاقة".
Euronews (Ar)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.