دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة هواوي تحدد 23 مارس موعدًا للكشف عن سلسلة هواتف P30

أعلنت شركة هواوي أنها ستعقد مؤتمرًا في العاصمة الفرنسية باريس في 26 مارس القادم للكشف عن سلسلة هواتفها P30 الجديدة، وهو الأمر المعتاد بالنسبة للشركة للحديث عن تلك الفئة في النصف الأول من العام وبشكل أكثر دقة في مارس.

ويعتبر موعد الكشف عن هواتف سلسلة P بشكل عام مهم جدًا للمهتمين بمزايا الهواتف الذكية من ناحية الكاميرا، خاصة وأن الشركة تقدم دائمًا تحديثًا جديدًا لكاميراتها معها مثلما حصل العام الماضي مع إطلاق هاتف P20 برو بثلاث كاميرات في الخلف ثم تبعته شركات أخرى بهذا الأمر.

وكما يظهر في صورة إعلان موعد P30 فإن الشركة وضعت ما يشبه عدسة مكبرة في المنتصف، ما يوحي بأن الكاميرا الجديدة ستقدم تقنيات تقريب عالية دون التأثير على جودة الصورة.

التدوينة هواوي تحدد 26 مارس موعدًا للكشف عن سلسلة هواتف P30 ظهرت أولاً على عالم التقنية.