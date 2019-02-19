خطوة قطرية تهدد قطاع غزة

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن مصادر فلسطينية، أن هذه الخطوة تأتي على خلفية خيبة أمل السلطات القطرية بحماس التي "تماطل وتؤخر تنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة في القطاع، والتأخير في مد خط التوتر العالي من إسرائيل، والذي يمكن أن يضاعف كمية الطاقة الواردة للقطاع".

وقالت شخصيات رسمية فلسطينية، إن تهديدات الدوحة تهدف للضغط على حماس.

وتقوم الدوحة بتسديد ما يقرب من عشرة ملايين دولار شهريا لشركة الكهرباء الوحيدة في غزة، بهدف تحسين الظروف المعيشية في القطاع.

وبفضل هذه الخطوة القطرية، تصل الكهرباء إلى سكان القطاع لمدة ثمان ساعات يوميا، بدلا من أربع ساعات.