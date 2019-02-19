تحذيرات من تكرار سيناريو أمريكي بخصوص سجناء "داعش" و"القاعدة" في العراق

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وأطلق النائب العراقي عن "تحالف البناء"، محمد البلداوي، اليوم الثلاثاء 19 شباط/ فبراير، تحذيرا جاء فيه أن هناك محاولات أمريكية لإعادة تكرار سيناريو تهريب السجناء الإرهابيين على غرار ما حصل في السنوات السابقة في سجن "التسفيرات" و"أبو غريب".

وأشار النائب البلداوي إلى أن هذا الأمر ممكن الحدوث خصوصا مع فشل الولايات المتحدة الأمريكية في كسب ود الحكومة وفرض وجودها العسكري بالقوة. بحسب ما صرحه النائب لوكالة "المعلومة".

وقال البلداوي: "إننا نخشى من تكرار سيناريو ما حصل في سجني التسفيرات في تكريت وأبو غريب في بغداد من تهريب لسجناء "القاعدة" و"داعش" (المحظور في روسيا) خلال السنوات الماضية بهدف خلق ثغرة أمنية لإعادة تنظيم "داعش" الإجرامي مجددا".

ودعا إلى ضرورة أن "يكون هناك جهد أمني واستخباري للحيلولة دون ذلك"، موضحا أن المحاولات الأمريكية تلك تأتي بعد فشل الولايات المتحدة في كسب وحد الحكومة العراقية وجعلها ضمن المحور الأمريكي وفشلها أيضا بفرض وجودها العسكري بالقوة في العراق".

ودعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حلفاءه الأوروبيين لقبول أكثر من 800 إرهابي من تنظيم "داعش" التكفيري الذين سيتم إطلاقهم بعد خروج الجيش الأمريكي من سوريا.

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وفي حال حصول ذلك، فإنه من المؤكد أن تنسحب هذه الدعوة الأمريكية على الإرهابيين السجناء "الدواعش" في السجون العراقية أيضا.

ويحتجز الجيش الأمريكي مئات من مقاتلي "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وأفراد عائلاتهم في السجون والمخيمات، ومستقبلهم حتى الآن لا يزال غير واضح.

وبالنسبة للموقف السوري فإن أمريكا هي المسؤولة عن نقل عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي من سوريا، وقال الخبير العسكري السوري، العميد محمد عيسى، لوكالة "سبوتنيك"، إن القوات الأمريكية ستقوم بتمريرهم عبر تركيا والعراق، وبرأيه أيضا أن أمريكا تسلح "داعش" لتحقيق أهدافها في الدول العربية.