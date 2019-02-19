- 1/2
- 2/2
swedenlatestnews
وأشار النائب البلداوي إلى أن هذا الأمر ممكن الحدوث خصوصا مع فشل الولايات المتحدة الأمريكية في كسب ود الحكومة وفرض وجودها العسكري بالقوة. بحسب ما صرحه النائب لوكالة "المعلومة".
وقال البلداوي: "إننا نخشى من تكرار سيناريو ما حصل في سجني التسفيرات في تكريت وأبو غريب في بغداد من تهريب لسجناء "القاعدة" و"داعش" (المحظور في روسيا) خلال السنوات الماضية بهدف خلق ثغرة أمنية لإعادة تنظيم "داعش" الإجرامي مجددا".
ودعا إلى ضرورة أن "يكون هناك جهد أمني واستخباري للحيلولة دون ذلك"، موضحا أن المحاولات الأمريكية تلك تأتي بعد فشل الولايات المتحدة في كسب وحد الحكومة العراقية وجعلها ضمن المحور الأمريكي وفشلها أيضا بفرض وجودها العسكري بالقوة في العراق".
ودعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حلفاءه الأوروبيين لقبول أكثر من 800 إرهابي من تنظيم "داعش" التكفيري الذين سيتم إطلاقهم بعد خروج الجيش الأمريكي من سوريا.
إقرأ أيضا: الداخلية الألمانية: العودة تحق لكل مقاتلي "داعش" الذين يحملون الجنسية
وفي حال حصول ذلك، فإنه من المؤكد أن تنسحب هذه الدعوة الأمريكية على الإرهابيين السجناء "الدواعش" في السجون العراقية أيضا.
ويحتجز الجيش الأمريكي مئات من مقاتلي "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وأفراد عائلاتهم في السجون والمخيمات، ومستقبلهم حتى الآن لا يزال غير واضح.
وبالنسبة للموقف السوري فإن أمريكا هي المسؤولة عن نقل عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي من سوريا، وقال الخبير العسكري السوري، العميد محمد عيسى، لوكالة "سبوتنيك"، إن القوات الأمريكية ستقوم بتمريرهم عبر تركيا والعراق، وبرأيه أيضا أن أمريكا تسلح "داعش" لتحقيق أهدافها في الدول العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذيرات من تكرار سيناريو أمريكي بخصوص سجناء "داعش" و"القاعدة" في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.