معرض صور كويتي في تيرانا يحتفي بكرم الشعب الألباني

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تيرانا/ الخليج 365
افتُتح في ألبانيا معرض صور، بمناسبة الذكرى الخمسين لبدء العلاقات الدبلوماسية بين الكويت وتيرانا.
وتضمن المعرض المقام في المتحف التاريخي الوطني الألباني، تحت عنوان "ألبانيا.. الابتسامة المتألقة لحسن الضيافة"، صورا التقطتها ابتسام الهوتي، زوجة السفير الكويتي في تيرانا، فايز مشاري الجاسم.
وحضر حفل الافتتاح ممثلون عن الهيئات الحكومية، وعدد كبير من سفراء الدول الأجنبية في تيرانا، وفنانون.
وخلال كلمتها في حفل الافتتاح، أشادت زوجة السفير بالطبيعة المسالمة للشعب الألباني، وما يتمتع به من حب واحترام للآخر.
وأعربت عن إيمانها العميق بكرم الشعب الألباني وحسن ضيافته، إلى جانب محافظته على الأواصر الأسرية، والعيش المشترك مع بقية أطياف المجتمع.
وتضمن المعرض 40 صورة، ستعرض على مدار ثلاثة أيام، تعكس كرم الشعب الألباني وتقاليده، وجانبا من الأزياء الشعبية، وتاريخ المدن.
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