الجيش الإسرائيلي يهدم 8 منشآت فلسطينية في الأغوار

الأغوار/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



هدمت قوة عسكرية إسرائيلية، الثلاثاء، ثمانية منشآت فلسطينية، في منطقة الأغوار الشمالية، شمال شرق الضفة الغربية، بدعوى البناء بدون ترخص.

وقال معتز بشارات، مسؤول ملف "الاستيطان في منطقة الأغوار"، (حكومي) إن قوة عسكرية، داهمت قرية الرأس الأحمر، في الأغوار الشمالية، وشرعت بهدم 8 منشآت تستخدم للسكن ولتربية الأغنام، بدعوى البناء بدون ترخص.

وأوضح بشارات في حوار خاص لوكالة الخليج 365، أن المنشآت تعود لعائلتي جهاد بني عودة، وفاطمة بني عودة.

ويقطن في منطقة الأغوار نحو 10 آلاف فلسطيني، يعتمدون في حياتهم على تربية المواشي والزراعة.

وتسيطر إسرائيل على أكثر من 80 % من منطقة الأغوار وتقيم فيها 21 مستوطنة، وتعتبرها محمية أمنية واقتصادية، وتسعى إلى الاحتفاظ بالوجود الأمني فيها ضمن أي حل نهائي مع الفلسطينيين.

لكن الفلسطينيين يشددون على أنهم "لن يبنوا دولتهم المستقلة دون الأغوار التي تشكل نحو 30 % من مساحة الضفة وأغناها بالموارد الطبيعية".

