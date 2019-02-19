شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الخطوط السعودية تهنئ المشرفة التربوية المتميزة على مستوى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: في لفتة رائعة قدمت الخطوط الجوية السعودية التهنئة للمشرفة التربوية “عناية حسن حسني” أثناء ركوبها طائرة تتبع “الشركة” بعد حصولها على جائزة التعليم المتميز على مستوى المملكة. وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، طاقم الطائرة وهو يرحب بالمشرفة المتميزة، فيما قام بعض ركاب الطائرة بالتصفيق لها.

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