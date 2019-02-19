فيديو صادم.. فتاة تلقي برضيع أمام أحد مساجد جدة

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطته كاميرا المراقبة لفتاة في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية وهي تضع رضيعا أحد أمام الجوامع.
وظهرت الفتاة وهي تحمل رضيعا في يدها قبل أن تضعه أمام أحد المساجد ثم تعود من حيث أتت.
وأثار مقطع الفيديو للفتاة استياء كثير من المغردين والدونين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وطالب مغردون بعمل اختبار الدي إن إيه حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث التي قالوا إنها غريبة على المجتمع.
وكتب أحد المغردين: ماذنب هذا الطفل إن كبر ووجد نفسه بلا أب أو أم.. لا أستطيع تقبل فكرة يتخلى عن طفله.
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