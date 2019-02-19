هواوي تطلق أول نظام داخلي رقمي "5G" بمحطة سكك حديد صينية

أعلنت شركة هواوي تكنولوجيز، أكبر مورد لمعدات الاتصالات في العالم، أنها ستطلق شبكة الجيل الخامس "5G" فائقة السرعة في محطة هونجكياو للسكك الحديدية في شنغهاي الصينية بنهاية العام الجاري، ما يجعلها أول محطة للسكك الحديدية في العالم تتيح للمسافرين تجربة سرعة البيانات إلى 100 مرة أسرع مما هو متاح حاليًا.

وذكرت شبكة أخبار "شين لانج" الصينية، أنه سيتم بناء المحطة على نظام داخلي رقمي "5G" تم تطويره بواسطة شركة هواوي بالتعاون مع شركة تشاينا موبايل -عملاق الاتصالات المحمولة الصيني- بهدف تحقيق تغطية داخلية شاملة للمحطة بأكملها بحلول نهاية 2019، وفقا للعين الإخبارية.

ومحطة هونجكياو للسكك الحديدية هي واحدة من أكبر مراكز حركة المرور في آسيا من حيث عدد المسافرين، حيث تتعامل مع أكثر من 60 مليون مسافر سنوياً، وأكثر من 330 ألف شخص يومياً خلال فترات ذروة السفر.

ويختبر مشغلو شبكات الاتصالات الرئيسية في الصين معدات الجيل الخامس "5G" في جميع أنحاء البلاد، ومن المتوقع طرح خدمات شبكات الجيل الخامس التجارية على الصعيد الوطني بحلول عام 2020، كما أعلنت العديد من العلامات التجارية للهواتف الذكية، من بينها هواوي، عن خطط لإطلاق الهواتف الذكية تدعم الجيل الخامس من الاتصالات "5G" هذا العام.

ومع اقتراب عصر الجيل الخامس، سيكون أحد الشواغل الرئيسية لمشغلي الاتصالات، هو كيف يمكنهم استخدام شبكات الـ"5G" لتلبية احتياجات المناطق عالية الكثافة، حيث يستخدم الآلاف من الأشخاص الشبكة في الوقت نفسه لإجراء الآلاف من المكالمات الهاتفية، والوصول إلى الإنترنت، واستخدام خدمات الدفع عن طريق الهواتف المحمولة.

وتوفر شبكات الجيل الخامس "5G" توفر نطاقًا تردديًا عاليًا ووقت استجابة أقل ووصلات هائلة، ومع ذلك، فإنها تستخدم ترددات عالية، مما يعني أن إشارات الشبكة ستفقد الكثير عند اختراق المباني، وهذا لا يجعل من السهل توفير تغطية كاملة لشبكات الجيل الخامس في أي بيئة داخلية.

ويُتوقع أن تكشف هواوي عن أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي بتقنية الـ5G خلال مؤتمر "MWC" العالمي للهواتف الذكية المقرر انعقاده في برشلونة خلال شهر فبراير/شباط الجاري، وهو أكبر معرض تجاري في العالم لقطاع الهواتف المحمولة الذكية.

ومن المقرر أيضاً أن يقدم صانعو الهواتف الذكية الصينيون الآخرون، بما في ذلك "أوبو" و"فيفو" و"شاومي" عروضهم الخاصة هذا العام، بعد أن أصدرت شركة كوالكوم الأمريكية لصناعة الرقاقات أحدث شريحة رائدة من طراز "سنابدراجون 855" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتي يمكن أن تدعم معظم أجهزة Android 5G.