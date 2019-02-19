شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تحرر 5 أشخاص من قبضة داعش غرب قضاء راوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حررت القوات العراقية اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين اختطفهم تنظيم داعش الإرهابى غرب القضاء؛ وذلك وفقا لما أعلنه قائم مقام قضاء راوة فى محافظة الأنبار العراقية حسين العكيدى. وقال العكيدى ـ فى تصريح لقناة السومرية نيوز العراقيةـ أن قوة من الجيش العراقى تمكنت من تحرير المواطنين الخمسة الذين اختطفوا قبل أيام غرب راوة، مضيفا أن عملية التحرير نفذت قرب منطقة المدهم غرب راوة -210 كم غرب الرمادي-، والتى تمت بعد تنفيذ عملية للجيش فى صحراء الأنبار.

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