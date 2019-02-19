الحكومة السورية بالتعاون مع روسيا تقرر فتح ممرين إنسانيين لخروج اللاجئين من مخيم الركبان

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وقال ميزينتسيف: "اليوم وفقا للبيان المشترك لمقر التنسيق الروسي السوري المؤرخ في 16 فبراير / شباط ، حول فتح ممرات إنسانية للمواطنين السوريين لمغادرة مخيم الركبان، بدأت نقاط العبور عملها في بلدتي جليب وجبل الغراب".

يذكر أن مراكز التنسيق الروسية السورية بشأن إعادة اللاجئين السوريين، أكدت أن موسكو سوف تساعد سوريا على فتح ممرين إنسانيين للنازحين الراغبين في مغادرة مخيم الركبان.

يشار إلى أن اليونيسف، ووكالات الأمم المتحدة في سوريا، تواصل الدعوة إلى حل آمن وطوعي وطويل الأمد، لمساعدة العائلات في الركبان، سواء من خلال تسهيل العودة الطوعية إلى منازلهم أو إلى أي مكان يختارونه، مع الحفاظ على أمانهم وكرامتهم.