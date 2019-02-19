العراق.. مقتل جنديين و4 من "داعش" بهجوم في نينوى

نينوى (العراق) / سرهاد شاكر / الخليج 365



أعلن مصدر عسكري عراقي، الثلاثاء، أن عنصري أمن و4 إرهابيين قتلوا في هجوم شنه تنظيم "داعش" على نقطة تفتيش بمحافظة نينوى شمالي العراق.



وقال العقيد في الجيش العراقي أحمد الجبوري إن "عنصري أمن قتلوا وأصيب آخر بجروح متفاوتة في هجوم لعناصر تنظيم داعش مساء الإثنين".

وأضاف في اتصال هاتفي للأناضول أن "الهجوم الإرهابي استهدف نقطة تفتيش أمنية على الطريق العام ضمن ناحية القيارة (60 كلم جنوب الموصل مركز محافظة نينوى)".



وأوضح الجبوري أن "قوات الأمن تصدت للهجوم وتمكنت من قتل 4 من مسلحي داعش، فيما هرب بقية الإرهابيين إلى جهة مجهولة".



وعلى مدار الأسابيع الماضية، صّعد تنظيم داعش هجماته على مقرات قوات الأمن في مناطق شمالي وشرقي العراق.



وأعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول 2018، استعادة جميع أراضيه من قبضة داعش الذي كان سيطر عليها في 2014، والتي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد، إثر حملات عسكرية متواصلة بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

غير أن التنظيم الإرهابي ما يزال يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.