فرص عمل لذوي الإعاقة في ملتقى التوظيف “السادس” بمركز جمعية الأطفال المعوقين بعسير

لمى الموسى

يستعد مركز جمعية الأطفال المعوقين بعسير لإطلاق الملتقى السادس لتوظيف المعوقين والمعوقات والذي سينطلق يوم الأربعاء الموافق للسابع والعشرين من شهر (فبراير) الحالي وذلك في مقر مركز الجمعية بمنطقة عسير من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً.

ويهدف الملتقى إلى طرح وظائف لذوي الإعاقة بالتعاون مع العديد من المؤسسات والشركات الكبرى في المنطقة، التي ستجري مع المتقدمين على الوظائف مقابلات شخصية وتوقيع عقود العمل.

وذكر مدير المركز عبد الله المحسني ” أن هذا الملتقى يأتي بمبادرة رائدة من الجمعية والتي من ضمن أهدافها السعي لتوفير كافة سبل الحياة الكريمة للمعوقين بشكل عام. ومساعدتهم في ممارسة الأعمال والمهن التي تتناسب مع اعاقاتهم المختلفة، ومنحهم فرص المشاركة في بناء المجتمع.

وأضاف المحسني ” نتطلع بإذن الله إلى نجاح هذا الملتقى أسوة بالملتقيات الماضية والتي وفرت العديد من الفرص الوظيفية لإخواننا من ذوي الإعاقة.

ودعا المحسني في ختام حديثه الراغبين من القطاعين العام والخاص في المشاركة في هذا العمل الانساني والاجتماعي الاتصال على هاتف المركز رقم 0172275036، كما دعا الباحثين عن العمل من ذوي الإعاقة التواجد في المركز يوم الملتقى من الساعة العاشرة صباحاً واحضار مستنداتهم الرسمية.