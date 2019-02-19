إمارة عسير: إغلاق طريق عقبة ضلع 3 ساعات يومياً

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت إمارة منطقة عسير، أمس الاثنين، إغلاق الحركة المرورية على طريق عقبة ضلع لمدة ثلاث ساعات يومياً لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد من تاريخ ١٤٤٠/٦/١٩هـ.

وأوضحت إمارة عسير أن الإغلاق سيكون من الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى الحادية عشرة والنصف صباحاً.

يأتي ذلك من أجل استكمال العمل في موقع صيانة الانهيار الصخري، والذي انطلق العمل فيه منذ فترة.