بالصور.. #الهند تتأهب لاستقبال #ولي_العهد

صحيفة الخليج الالكترونية

تأهبت الهند منذ وقت مبكر لاستقبال الضيف الكبير الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتزينت الشوارع الهندية وبخاصة في العاصمة نيودلهي بصور الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، كما انتشرت اللافتات الترحيبية باللغتين العربية والهندية في الميادين الرئيسية.

ويبدأ الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، زيارة مهمة وتاريخية إلى الهند، ضمن جولته الآسيوية التي استهلها بزيارة تاريخية ناجحة إلى باكستان.

وتستهدف زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الهند تعزيز العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين الرياض ونيودلهي في شتى المجالات.