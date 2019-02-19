نورنبرغ يفرض التعادل على #دورتموند في #الدوري_الألماني

الخليج - رويترز

تعادل بروسيا دورتموند متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم سلبياً مع نورمبرغ متذيل الترتيب اليوم الإثنين ليشاهد الفارق يتقلص مع أقرب مطارديه إلى ثلاث نقاط عقب ثالث تعادل له على التوالي في المسابقة.

ويبدو أن دورتموند يمر بأزمة على صعيد المستوى بعد أن فشل في الفوز بأي مباراة ضمن اخر خمسة خاضها في كافة المسابقات إضافة لخروجه من كأس ألمانيا وخسارته 0-3 أمام توتنهام هوتسبير في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وكما هو متوقع، كان الفريق القادم من إقليم الرور صاحب اليد العليا طوال المباراة لكنه لم يسجل في ظل تألق كريستيان ماتينيا حارس نورمبرج وتصديه لمحاولات ماريو غوتسه اكثر من مرة في ظل تسديد الضيوف 18 مرة على مرمى المنافس.

وجمع دورتموند 51 نقطة بينما يأتي بايرن ميونخ في المركز الثاني برصيد 48 نقطة عقب تعديل تأخره الى فوز 3-2 على أوغسبورغ الجمعة الماضي. ويحتل بروسيا مونشنغلادباخ المركز الثالث متراجعاً بخمس نقاط اخرى.