الخليج - حسن القبيسي يستضيف النصر السعودي مساء اليوم أجمك الاوزبكي في ملحق أبطال آسيا ، ويستضيف ليفربول بايرن ميونخ ـ ويحل برشلونه ضيفاً على ليون في دوري أبطال أوروبا ، وفيما يلي أهم مباريات الثلاثاء “14 من فبراير: دوري أبطال آسيا 18:00 النصر – الإمارات × باختاكور – أوزباكستان 18:00 النصر – اسعودية × أجمك – أوزباتكستان 18:00 الريان – قطر × سايبا – إيران 18:00 الغرافة – قطر × ذوب آهن – إيران دوري أبطال أوروبا 23:00 ليفربول – إنجلترا × بايرن ميونخ – ألمانيا 23:00 ليون – فرنسا × برشلونة – إسبانيا

كانت هذه تفاصيل خبر أهم مباريات #الثلاثاء ” 24 فبراير” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.