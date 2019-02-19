كاميرا مراقبة جديدة من YI Technology

أطلقت شركة YI Technology كاميرا مراقبة جديدة "Home Camera 3" ، التي تمتاز بنظام ذكاء اصطناعي مطور وتعمل بدقة وضوح 1080 بيكسل، مع إمكانية العمل مع خدمات الحوسبة السحابية أو بدونها.

وأوضحت الشركة الصينية أن كاميرا المراقبة Home Camera 3 الجديدة يمكنها التمييز بوضوح بين الأشخاص والأشياء الأخرى، وبالتالي لا يصدر عن كاميرا المراقبة الجديدة أية "إنذارات كاذبة" بسبب الحشرات أو الحيوانات الأليفة أو الضوء أو ما شابه، وتعتمد كاميرا المراقبة الجديدة على خوارزميات متطورة للتعرف على الأصوات والأشخاص من مسافة تصل إلى حوالي 4 متر.

وأضافت الشركة الصينية أن كاميرا المراقبة الجديدة تقوم بإرسال إخطار في البداية عن طريق التطبيق، عندما تقوم إلكترونيات الكاميرا بالتعرف على شخص في نطاق الرصد الخاص بها، مؤكدة أن وظائف الذكاء الاصطناعي تعمل بشكل موثوق في كاميراتها الجديدة.

وعند استعمال الكاميرا مع خدمة الحوسبة السحابية من شركة YI Technology فإنه يتم تخزين الصور ومقاطع الفيديو لمدة سبعة أيام. ومن المقرر طرح الكاميرا Home Camera 3 الجديدة في الأسواق مع نهاية فبراير (شباط) الجاري،