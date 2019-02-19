3 وجوه لـ"إرهابي الدرب الأحمر" في 72 ساعة

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في 72 ساعة ظهرت 3 وجوه للارهابي الحسن عبدالله، الذي فجر نفسه أمس، أثناء ضبطه، بعد محاولته استهداف قول أمني بعبوة ناسفة بدائية الصنع في ميدان الجيزة، عقب صلاة الجمعة.

الوجه الأول: كانت عقب صلاة الجمعة الماضي، حيث كان الإرهابي يستقل دراجة بخارية، ويحمل حقيبة على ظهره، وحاول استهداف قوة أمنية من شرطة الجيزة، المكلفة بمتابعة الحالة الأمنية في ميدان الجيزة ومحيط مسجد الاستقامة، وبمجرد إلقاء المتهم العبوة كشفت عنها أجهزة الأمن وتمكنت من إبطال مفعولها عن طريق استخدام مدفع المياه.

الوجه الثاني: ظهر في كاميرات المراقبة ملامح وجه الإرهابي بوضوح تام، حيث ظهر وجهه في كاميرات قريبة من مسجد الاستقامة، وهو يلقي العبوة الناسفة، وقامت أجهزة الأمن بقطاع الأمن الوطني والأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمراجعة الكاميرات والفحص وخط سير الإرهابي خلال 48 ساعة، حتى توصلت القوات إلى تحديد مكان خروج الإرهابي بالعبوة، وتبين أنه خرج من منزله بمنطقة الغورية، وتوجه إلى مكان استهداف القوات.

الوجه الأخير: هو صورته وهو أشلاء، حيث فجر نفسه بحزام ناسف قبل ضبطه من قبل قوات الأمن، أجهزة الأمن بكل احترافية تتبعت خط سير الإرهابي من خلال الكاميرات، حتى توصلت إلى الشقة التي يقيم بها في منطقة الغورية، وأثناء القبض عليه، فجر نفسه مستخدمًا حزام ناسف.

أصدرت وزارة الداخلية بياناً، مساء الاثنين، أعلنت فيه تفاصيل الحادث الذي وقع في منطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة.

وذكرت الوزارة في البيان: «في إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة في محافظة الجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق 15 فبراير الجاري، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري في الدرب الأحمر، إذ حاصرته قوات الأمن وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة ضابطين اثنين أحدهما من الأمن الوطني والآخر من مباحث القاهرة، وأحد ضباط الأمن العام».