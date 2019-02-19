شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل فلسطينيين عقب اقتحامها قرية العيسوية وسط القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية أمس شابين فلسطينيين عقب اقتحامها قرية العيسوية وسط القدس المحتلة.



وفي نفس السياق أفرجت سلطات الاحتلال مساءأمس عن الموظفة فى دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بقسم المخطوطات "نظمية بكيرات" بشرط إبعادها عن المسجد الأقصى لمدة 15 يومًا.



وكان الاحتلال اعتقل الموظفة بكيرات ضمن مجموعة من المصلين الذين اعتقلهم بعد الاعتداء عليهم في باحات المسجد الأقصى اليوم.