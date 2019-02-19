شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل فلسطينيين عقب اقتحامها قرية العيسوية وسط القدس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية أمس شابين فلسطينيين عقب اقتحامها قرية العيسوية وسط القدس المحتلة.
وفي نفس السياق أفرجت سلطات الاحتلال مساءأمس عن الموظفة فى دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بقسم المخطوطات "نظمية بكيرات" بشرط إبعادها عن المسجد الأقصى لمدة 15 يومًا.
وكان الاحتلال اعتقل الموظفة بكيرات ضمن مجموعة من المصلين الذين اعتقلهم بعد الاعتداء عليهم في باحات المسجد الأقصى اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال الإسرائيلى يعتقل فلسطينيين عقب اقتحامها قرية العيسوية وسط القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.