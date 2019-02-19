شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تأمل فى تنفيذ اتفاق الانسحاب من ميناء الحديدة اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الأمم المتحدة أمس الإثنين عن أملها فى أن يتم بشكل فورى تنفيذ الاتفاق الذى تم التوصل إليه مؤخرا بين الحكومة الشرعية فى اليمن والعناصر الحوثية بشأن الانسحاب من ميناء الحديدة.

ونقلت شبكة "ايه بى سى نيوز" الاخبارية الأمريكية عن فرحان حق نائب المتحدث باسم السكرتير العام للأمم المتحدة قوله إن تنفيذ اتفاق سحب قوات الطرفين من الحديدة علاوة على ميناءين آخرين يعتبر خطوة أساسية من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين داخل اليمن.



وكان ممثلو حكومة اليمن الشرعية والعناصر الحوثية توصلوا أمس الأحد إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من الانسحاب من ميناء الحديدة الذى يستخدم فى إدخال نحو 70 فى المائة من السلع الواردة إلى اليمن.