سالم المكسح لـ«الخليج»: 5 طرق جديدة بطول 32 كيلومتراً في الفجيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

كشف سالم محمد علي المكسح، مدير دائرة الأشغال العامة والزراعة في حكومة الفجيرة في حديث ل«الخليج»، عن بدء الأعمال الإنشائية الخاصة بإنجاز شوارع جديدة، وإعادة تأهيل وتحديث وتطوير أخرى قائمة بمدينة الفجيرة، إلى جانب استحداث شبكة طرق جديدة في 5 مناطق بإمارة الفجيرة بطول 32 كيلومتراً، تشمل أطوال الطرق الجديدة والمطورة، منوهاً بأن نسبة إنجاز مشاريع الطرق الجديدة تراوحت بين 70 و80%، مؤكداً أن المشاريع الجاري تنفيذها تعد حزمة من خطة متكاملة صاغتها الدائرة بالتنسيق مع البلديات المختصة، لإحداث طفرة حضارية منشودة في البنية التحتية بالإمارة، تلبي حاجة المناطق وتحقق تطلعات سكانها، وتربط المجمعات السكنية بعضها ببعض، فضلاً عن تسهيل حركة التنقل وتحقيق الانسيابية المرورية المطلوبة في شوارع المدن، لمكافحة ظاهرة الاختناقات المرورية واستيعاب زيادة أعداد المركبات بفعل التوسع السكاني.

وتفصيلاً، أوضح المكسح، أن إدارته نجحت في إنجاز 80% من مشروع شارع المطار الذي يمتد من نفق النجيمات الجديد، حتى شارع مريشيد بطول 6 كيلومترات، مشيراً إلى أن الشركة المتخصصة أنهت أعمال الأسفلت في الطريق، وتعكف حالياً على إنجاز استحقاق إشارتين ضوئيتين على شارع المطار، الأولى عند دوار الصناعية القديمة، والثانية عند تقاطع المطار مع مريشيد، مشيراً إلى أن الشارع الجديد جاء تنفيذه لاستيعاب حركة المرور المتزايدة في المدينة، حيث يبدأ من نفق النجيمات على شارع حمد بن عبدالله، حتى شارع مريشيد بطول 6 كيلومترات.

ومن المتوقع افتتاح الإشارتين في الفترة القادمة، وتشغيل الطريق بشكل كامل ليخفف الضغط على شارع حمد بن عبدالله.

وأضاف أن الدائرة باشرت على الأرض، تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع الطريق الجديد الممتد من دوار النجيمات قرب مستشفى الفجيرة، حتى شارع محمد بن مطر، حيث تتضمن أعماله إنشاء طريق جديد من حارتين مع جزيرة وسطية بطول 1.5 كيلومتر، منوهاً بأن الطريق يعد مهماً وحيوياً، وجاء تنفيذه لتخفيف الضغط على شارع الاتحاد واستيعاب حركة المركبات المتزايدة في شوارع الفجيرة بفعل التوسع السكاني، إضافة إلى مشروع تطوير الشارع الممتد من دوار السيف حتى الإشارة الضوئية القائمة على شارع النجيمات في ضاحية مضب بطول 1.5 كيلومتر.

وقال إن الطرق الجديدة الجاري تنفيذها حالياً في 5 مناطق مختلفة في إمارة الفجيرة، بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، تشمل شوارع داخلية في منطقة ضدنا بطول 7 كيلومترات، وفي وادي السدر بطول 3 كيلومترات، بنسبة إنجاز بلغت 80%، وفي منطقة ثوبان بطول 3 كيلومترات بنسبة إنجاز 80%، وفي الحنية بطول 3 كيلومترات بنسبة إنجاز 65%، إضافة إلى مشروع طريق جديد يربط بين منطقتي قراط والقرية بطول 3 كيلومترات، تم إنجاز استحقاقه بنسبة 60%، موضحاً أن جميع أعمال الطرق التي يتم تنفيذها حالياً في المنطقة، تتضمن أعمال إنارة جديدة، تضفي طابعاً حضارياً على المشاريع، إلى جانب أهميتها ليلاً.