«التحالف»: وجدنا أسلحة إيرانية بحوزة «القاعدة» باليمن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن:”الخليج 365”، وكالات:



جدد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس، تأكيد سعيه إلى إنجاح الجهود السياسية، وإنهاء الانقلاب في اليمن، بالتوازي مع مواصلة عمليات الإغاثة؛ لدعم الشعب اليمني، والتعاون مع الأمم المتحدة والوكالات الدولية. وقال العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن،: إن العمليات العسكرية النوعية متواصلة في حضرموت ومناطق أخرى، مضيفاً: «وجدنا بعض الأسلحة إيرانية الصنع مع أعضاء تنظيم «القاعدة» في اليمن».

وأشار إلى أن التحالف نفذ عملية عسكرية نوعية على أحد المواقع المخصصة لتخزين الطائرات بدون طيار، التابع لميليشيات الحوثي في صنعاء، قائلاً: «الحوثيون يواصلون اتخاذ المدنيين اليمنيين دروعاً بشرية».

ونفى العقيد ركن تركي المالكي صحة ما زعمته تقارير إعلامية عن تزويد تنظيم «القاعدة» بأسلحة أمريكية، مؤكداً أن الميليشيات الحوثية تقوم بعمليات ممنهجة ضد أبناء مديرية حجة، إضافة إلى خرقها وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة. ولفت إلى أن ميليشيات الحوثي مستمرة في زراعة الألغام عشوائياً في البحر الأحمر، ما يهدد الملاحة البحرية والتجارة الدولية، مشدداً على أن الانقلابيين خرقوا «اتفاق السويد» أكثر من 1400 مرة. وأكد المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الحوثيين ينشرون الدبابات والآليات العسكرية بالقرب من المدارس والأحياء السكنية، موضحاً أن إجمالي عدد الصواريخ الباليستية، التي أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه الأراضي السعودية بلغ 218 صاروخاً. وقال العقيد ركن تركي المالكي: إن انقلاب الحوثي أدى إلى صعود التنظيمات الإرهابية في اليمن، مشدداً على أن جهود التحالف متواصلة ضد «القاعدة» وميليشيات الحوثي على حد سواء. ونوّه المالكي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي في الرياض، أمس، إلى أن السعودية قدمت أكثر من 13 مليار دولار؛ لدعم اليمن منذ عام 2014.

وعرض خلال المؤتمر الصحفي، صوراً وفيديوهات لحصيلة الأسلحة والمخدرات والأسلحة إيرانية الصنع، التي تمت مصادرتها من الميليشيات الحوثية. وعرض أيضاً أسلحة مصادرة تابعة لتنظيم «القاعدة»، كما عرض المتحدث فيديوهات تظهر استهداف التحالف، لمواقع وآليات تابعة للميليشيات الحوثية.

وشدد المالكي على أن التحالف يسعى بشكل حثيث، للقضاء على القدرة العسكرية للحوثيين وتقليصها، لافتاً إلى أن الحوثيين يواصلون اتخاذ المدنيين اليمنيين دروعاً بشرية، نافياً أنباء وصول أسلحة أمريكية إلى الحوثيين، و«القاعدة» في اليمن. كما قدم رصداً لعمليات انتشار واختباء عناصر حوثية قبل استهدافها بمروحيات الأباتشي، وعرض فيديو يظهر دقة استهداف هذه المواقع من دون التعرض للمدنيين، لافتاً إلى أن ميليشيات الحوثي فقدت نحو ألف عنصر مقاتل خلال الأسبوعين الماضيين.