«إسرائيل» تغلق المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”، وكالات

أغلق الاحتلال «الإسرائيلي»، أمس، جميع أبواب المسجد الأقصى في وجه المصلين الفلسطينيين بعد أن طردهم من داخل باحاته. وبحسب مصادر فلسطينية، فإنه تم إغلاق أبواب المسجد بعد مواجهات بين مصلين فلسطينيين وشرطة الاحتلال التي اعتقلت خمسة فلسطينيين بينهم سيدة، واعتدت على عدد آخر بالضرب، وسط حالة من التوتر الشديد تشهدها القدس، فيما احتج الأردن على استفزازات الاحتلال في المسجد.

وجرت المواجهات بعد احتجاجات من مصلين فلسطينيين على إغلاق السلطات الإسرائيلية باب «الرحمة» المؤدي للمسجد الأقصى بسلاسل حديدية منذ الليلة قبل الماضية.

واعتبرت الهيئات الإسلامية الإجراء «الإسرائيلي» المذكور «اعتداء سافر على جزء أصيل من المسجد الأقصى»، محذرة من أي مساس أو محاولة لتغيير الوضع القائم للمسجد أو جزء من أجزائه.

من جهتها، قالت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات: إن «إسرائيل تخرق كل القواعد والقوانين الدولية، ضاربة بعرض الحائط جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومختلف المنظمات والهيئات الدولية حول مدينة القدس المحتلة». واتهمت الهيئة «إسرائيل» بأنها تتبع «سياسة التهويد العمراني والاستيلاء على الأراضي التي شملت أراضي في القدس الشرقية، ومنع توسيع الأحياء الفلسطينية وتحويل مساحات واسعة منها إلى مناطق خضراء يحظر البناء فيها».

وحذرت الهيئة من «مخططات هيكلية لإسرائيل تهدف إلى زيادة عدد السكان اليهود عبر التطور الإسكاني، فيما عملية شراء الأراضي تتم عن طريق الصندوق القومي، والتي تعتبر مؤسسة (هيمنوتا) اليهودية المسؤولة عنها بشكل مباشر». وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بالضغط على «إسرائيل» لتأمين الحماية للفلسطينيين في القدس، ووقف «انتهاج سياسة التطهير العرقي» التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة.

واستنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف إدعيس، قيام ضباط وجنود الاحتلال بإغلاق معظم بوابات الأقصى والاعتداء على المصلين والمرابطين، بعد إغلاق «باب الرحمة» بالسلاسل. وأضاف إدعيس: «إن الاستمرار بهذه الجرائم وبمباركة من المستوى السياسي الإسرائيلي وبشكل علني، يلزم العالم أن يقف عند مسؤولياته، وأن يتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الانتهاكات». وجدد دعوته للعرب والمسلمين بالتحرك لإنقاذ القدس ومسجدها الأقصى ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، قائلاً: «لقد حذرنا وما زلنا نحذر من الأخطار الحقيقية المحدقة بالمسجد الأقصى والقدس، ما يوجب على العرب والمسلمين شعوبا وحكومات أن يضعوا قضية القدس والمسجد الأقصى على رأس سلّم أولوياتهم، لحمايته من هذه الأخطار». وأدى عشرات الفلسطينيين، صلاة الظهر أمام «باب الرحمة» بين باب الأسباط والمُصلى المرواني، داخل المسجد الأقصى المبارك. ودعا نشطاء مقدسيون، أبناء الشعب ممن يستطيعون الوصول إلى مدينة القدس المحتلة، إلى التوجه للمسجد الأقصى، والمشاركة في أداء الصلوات في منطقة «باب الرحمة». وقام شبان بكسر سلاسل «باب الرحمة» وفتحه أمام المصلين، ما أدى إلى وقوع مواجهات مع قوات الاحتلال.

وسلمت الحكومة الأردنية مذكرة احتجاج لوزارة الخارجية «الإسرائيلية» على الإجراءات المستفزة في الحرم القدسي الشريف وطالبت بوقفها فوراً.