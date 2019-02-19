«الوطني» و«الشورى» السعودي يناقشان مجالات التنسيق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، والشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة، جلسة مباحثات رسمية في مقر المجلس بأبوظبي، أمس، جرى خلالها التأكيد على أهمية التنسيق والتشاور والتخطيط المسبق لتوحيد الرؤى والأهداف حيال مختلف القضايا ذات الأولوية والاهتمام المشترك المطروحة على أجندة الفعاليات البرلمانية الدولية، واستشراف مسارات تحرك الدبلوماسية البرلمانية خلال الفترة المقبلة، بما يواكب العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين التي تعد نموذجاً فريداً لعلاقات تاريخية راسخة قوامها ثبات المواقف ووضوح الرؤى والأهداف.

وشددت الدكتورة القبيسي وآل الشيخ، على أهمية تفعيل أطر علاقات التعاون البرلمانية التي تمثل رافداً معززاً للعلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين، من خلال التخطيط المسبق والاتفاق على أجندة محددة للمستقبل، لا سيما تجاه القضايا الطارئة التي يتم طرحها خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، وتكثيف الزيارات واللقاءات على المستويات البرلمانية كافة، في هذه المرحلة التي تحتاج إلى المزيد من التشاور والتعاون على كل الصعد، مؤكدين أن التنسيق المتبادل إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية يؤتي ثماره الإيجابية في مختلف المحافل والملتقيات البرلمانية.

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية القائمة بين المجلسين، خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية القادمة على صعيد الاتحاد البرلماني العربي، ومؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني الدولي.

وشددت الدكتورة القبيسي ورئيس مجلس الشورى السعودي على أن العلاقات الاستراتيجية القائمة بين الإمارات والسعودية تشهد تطوراً غير مسبوق على الصعد كافة.

حضر جلسة المباحثات محمد بن كردوس العامري، وعبيد حسن بن ركاض، عضوا المجلس، وأحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس، والدكتور جابر محمد الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة، وجاسم الزعابي الأمين العام المساعد للخدمات المساندة.

كما حضر الوفد المرافق لرئيس مجلس الشورى السعودي، الذي ضم أعضاء المجلس: الدكتور عبدالله العتيبي والدكتورة نوره المري وجمال الفاخري والدكتورة حنان الأحمدي، وعدداً من المسؤولين بالأمانة العامة للمجلس.

من جهة أخرى، زار رئيس مجلس الشورى السعودي أمس واحة الكرامة في العاصمة أبوظبي، وكان في استقباله لدى وصوله الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، حيث استعرض مراسم حرس الشرف ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

كما رافقه خلال الزيارة الدكتورة أمل القبيسي، ومحمد سالم بن كردوس العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي.

وفي ختام الجولة قام الدكتور آل الشيخ بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات.