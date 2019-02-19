إنجاز شراكات فاعلة

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وتتوالى الإنجازات الكبرى في الإمارات، بحجم الآمال والطموحات، وعزم الرجال على تحقيق كل الأماني وتحويلها إلى وقائع ميدانية معيشة.

فما أن أسدل الستار على اجتماعات القمة العالمية السابعة للحكومات، بكل ما رصدته لدولة الإمارات العربية المتحدة من قوة ناعمة إضافية دعمت رصيدها الهائل الذي تتمتع به نتيجة سياساتها المحلية والإقليمية والدولية المتميزة، حتى جاء تنظيم معرضي «آيدكس 2019» و«نافدكس 2019» بكل ما حشداه من مشاركات دولية فاعلة استهدفت عرض وتسويق أحدث إنتاجات الترسانات العسكرية الضخمة من أسلحة غزيرة التنوع وعالية الكفاءة والحداثة ومتعددة القدرات.

والمعرضان يتيحان منصة استراتيجية عالمية للقوات المسلحة لتحقيق أهدافها بعيدة المدى، عبر تعزيز قدراتها القتالية الدفاعية، بالامتلاك والتصنيع معاً لمختلف القطاعات في الجو والبحر والأرض.

ويمكن اعتبار اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بافتتاح المعرضين ومتابعة فعاليات اليوم الأول في كثير من تفاصيلها، واهتمام سموهما بتفقد بعض أجنحة الدول المشاركة وأحدث ما تعرضه من أسلحة ومعدات، دليلاً على ما يحظيان به من أهمية فائقة.

وعندما تبلغ صفقات «آيدكس» و«نافدكس» 2019 في يومين نحو 12 مليار درهم، كان منها صفقات بقيمة تجاوزت 7.019 مليار درهم خلال اليوم الثاني من الفعاليات، فإن هذا الرقم الكبير يعكس حجم اهتمام كثير من الدول بما تعرضه الدول المصنعة من جديد إنتاجها وتميزه وقدراته الفائقة على تحقيق أهدافه، واهتمام الدول بتحديث ما تملكه من أسلحة وزيادة قدراتها وفاعليتها.

والزائر لأجنحة الدول المشاركة في المعرضين، يلمس بنفسه حرص الدول العارضة على تقديم كل ما هو شديد التميز من أسلحة ومعدات عسكرية مقارنة بما كانت تحمله من مواصفات في السنوات الماضية، فتكنولوجيا الصناعات العسكرية تنمو وتتطور سريعاً وبما لا يقاس، والمنتج الواحد يتم إدخال الكثير من المواصفات الجديدة عليه سنوياً ليستطيع الصمود في سوق المنافسة الشرسة بين الدول المصنعة على اجتذاب الزبائن، لتحقيق النشاط الاقتصادي المنشود.

وإذا كان للإمارات أن تفخر بشركاتها الوطنية المصنعة للمعدات العسكرية، فإن لها أن تعتز أيضاً بشبابها وفرق عملها الذين ينظمون هذه المناسبات العالمية بتنظيم عالي المستوى، وكفاءة يشهد لها المشاركون والزوار معاً ولا يختلفون فيها أبداً.

وبقيادتها الحكيمة، فإن دولة الإمارات تمضي من إنجاز ضخم إلى آخر أكبر منه، وأكثر مدعاة للاعتزاز والفخر.

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