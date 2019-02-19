«الصحة» تنظم المؤتمر السنوي الثاني للابتكار في «الإنعاش القلبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في مركز التدريب والتطوير، المؤتمر العلمي السنوي الثاني للابتكار في علوم الإنعاش القلبي، ضمن فعاليات «شهر الابتكار»، تحت شعار «ابتكر في الصحة»، بحضور صقر الحميري، مدير مركز التدريب والتطوير بالشارقة، والمدير التنفيذي للابتكار، والدكتور عصام حوير، رئيس مركز الحوادث والطوارئ في مستشفى القاسمي، والدكتور محمد نصيف، مدير التعليم الطبي المستمر في جامعة محمد بن راشد للعلوم الصحية، ومشاركة 18 محاضراً من خبراء الإنعاش، من داخل الدولة وخارجها، كالمجلس الأوروبي، وجمعية القلب الأمريكية، وجمعية الإمارات لطب الطوارئ، و226 من الفنيين والأطباء، من مختلف مستشفيات الدولة.

أضاء المؤتمر، على مستجدات الابتكار في علوم الإنعاش القلبي، ويندرج تحت مظلة المؤشر الوطني الخاص بخفض نسبة الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والشرايين. تماشياً مع استراتيجية الوزارة بتقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة، تضمن وقاية المجتمع من الأمراض، وتحقيقاً ل«رؤية الإمارات 2021» الرامية إلى تطبيق نظام صحي بمعايير عالمية. وتقديم خدمات صحية مبتكرة، واعتماد أحدث الممارسات العلمية في علوم الإنعاش.

وتناول المحاضرون مجالات عدة من الابتكار في علوم الإنعاش، وخبرة دولة الإمارات في استعمال تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم، كعلاج الجلطات الدماغية والأمراض ذات الصلة بارتفاع الحرارة والتحديات في إنعاش الأطفال. وصاحب المؤتمر ورشتان متقدمتان في تعليم مهارات الأكسجة الغشائية.

وأكد صقر الحميري، أن المؤتمر يمثل منصة ابتكارية؛ لتعزيز التعليم والتدريب في مجال الإنعاش القلبي في المنطقة. وينعقد للمرة الثانية بمشاركة نخبة من أطباء القلب. ولفت إلى النجاح المتميز لتنظيم المؤتمر بدورته الثانية، وبناء علاقات علمية جديدة، فضلاً عن تبادل الخبرات مع الاستشاريين المتخصصين في المنطقة. ما يؤكد الدور الريادي لدولة الإمارات في تحقيق إنجازات متقدمة في مجال الإنعاش القلبي.

وتناول الدكتور عصام حوير، جهود الوزارة والجهات الصحية بالدولة وبالتعاون مع القطاعات الخاصة، لخفض مسببات أمراض القلب وطرق الوقاية منها التوعوية والعلاجية وفق مؤشرات الأجندة الوطنية 2021.

فيما تطرقت الدكتورة إليزابيت ماري مانسيني، رئيسة لجنة البرامج التعليمية لجمعية القلب الأمريكية، لآخر التحديثات العلمية ومدى تأثيرها في تدريب برامج الإنعاش وتحسين مردوديتها.