ملتقى المدارس الخاصة يؤكد أهمية تطوير البيئات التعليمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

اختتم ملتقى تعزيز ثقافة التحسين المستمر في مدارس الشارقة الخاصة، الذي نظمته هيئة الشارقة للتعليم الخاص بفندق شيراتون الشارقة، فعالياته يوم الخميس الماضي بعد أن استمر لمدة 5 أيام..

وشهد الملتقى حضور كل من الدكتورة محدثة الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وعلي الحوسني مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والدكتور عمرو عبدالحميد مدير أكاديمية الشارقة للبحوث، وخبراء تحسين مدارس من المجلس الأسترالي للبحوث التربوية، وحشد كبير من مديري ومديرات المدارس الخاصة والقيادات المدرسية.

تنمية مهارات التفكير العليا

وأكدت الدكتورة محدثة الهاشمي في كلمتها الافتتاحية حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم الشارقة، على دعم وتوفير البيئة التعليمية الملائمة لجميع العاملين في الميدان التربوي ولأبنائه الطلبة، ما يشكل دافعا للجميع للتركيز على تفعيل استراتيجيات التعلم الفاعل، وتنمية مهارات التفكير العليا، مطالبة بتوحيد وتضافر الجهود لتحقيق الرؤية الطموحة لقيادتنا.

وتوجهت بالشكر والتقدير للقيادات المدرسية على اهتمامهم بتجويد المنظومة التعليمية وعلى تقديرهم للمسؤولية الملقاة على عاتقهم، مؤكدة أهمية تبادل الأفكار والخبرات بين المدارس في إطار تكاملي مع الجميع، والذي نعول عليه لتخريج أجيال تنتظر منهم الدولة دوراً فاعلاً يساهمون من خلاله في البناء والتطور في كافة المجالات الحياتية.

أحد العناصر الرئيسية للتقييم

وأكدت أن جودة التعليم لم تعد من قبيل الترف وإنما باتت مطلباً أساسياً ومرتكزاً هاماً في منظومة تطوير التعليم الخاص باعتباره أحد العناصر الرئيسية لتقييم جودة التعليم في الدولة، لذا فإن الهيئة ستعمل وبالتعاون مع الإدارات المدرسية لتطوير البيئات التعليمية في المدارس بعد تلمس احتياجاتها ومواطن القوة والضعف التي ينبغي أن يتم التركيز عليها للوصول إلى المستويات المطلوبة في جودة التعليم.

متابعة الهيئة لخطوات المدارس

وقدم الدكتور عمرو عبدالحميد عرضاً تناول فيه موضوع التفاعل المستمر للدعم والتحسين، وسلط الضوء على الرؤية والنهج للتحسين المستمر والدعم في الشارقة، مشيراً إلى ضرورة أن تضع المدارس خططاً للتحسين المستمر، موضحا ضرورة اختيار نقاط التحسين والمباشرة فيها معياراً مع الأخذ بعين الاعتبار موارد كل مدرسة.

وطالب بأن تتبع المدارس خطة توثيق شهرية لخطوات التطوير لديها، ورصد جميع الإجراءات التي تقوم بها من أجل متابعتها عبر خبراء هيئة الشارقة للتعليم الخاص الذين سيقدمون النصائح في كل مرحلة من مراحل العمل، مشدداً على اهمية هذه النقطة.

تنوع أساليب التدريس

أما خبيرة تحسين المدارس بولين تايلور مديرة المجلس الأسترالي للبحوث التربوية فقالت إنهم زاروا عدداً من المدارس الخاصة في الشارقة لتكوين فكرة جيدة عن الوضع الحالي لمستوى المدارس، ولمسوا التنوع في أساليب التدريس من مدرسة لأخرى، كما استمعوا إلى بعض التحديات التي تطرقت إليها الهيئات الإدارية والتدريسية أثناء جولتهم التفقدية والتي تتعلق بجودة التدريس ومخرجات التعليم وتحدي استخدام الموارد بكفاءة عالية وتغيير الأساليب الإدارية.

علاقة ايجابية مع المدرسة

وقال خبير التحسين تريفور جوردان من المجلس الأسترالي للبحوث التربوية إن على المقيم بناء علاقة إيجابية مع المدرسة وأن يقدم معلومات جيدة لما يمكن تحسينه، موضحا ان حماس وتشجيع الطلبة، وأساليب التعليم و طرح الاسئلة مهم جدا لنجاح عملية التحسين، كما أنه على المدارس أن تفعل طريقة التفكير الانمائية لدى الطلبة من خلال تنوع أساليب التدريس لتكون ممتعة ومفيدة في نفس الوقت للطالب.

وقال: من الخطأ أن نركز على نقاط ومجالات التحسين وأن نغفل المجالات التي تسير بشكل جيد، حيث يجب العمل بنظام الفريق الواحد والتكاتف من اجل الوصول الى النتائج والمخرجات المطلوبة.

محاور الجلسات

شهد الملتقى في يومه الأول جلسات ركزت خلالها على مجموعة من المحاور الرئيسية والتي ركزت في مجملها على مجالات التحسين وآلية العمل في التخطيط والتنفيذ للوصول للمخرجات المطلوبة، حيث تم تقديم مجموعة من ورش العمل خلال هذه الجلسات للتطبيق العملي لهذه الممارسات والآليات لتقديم نظرة عامة حول الرؤية والمنهج المتبع نحو التحسين المستمر، كما قدم الخبراء نبذة عن أدوات التحسين في المدرسة والأبحاث التربوية التي تشكل بحد ذاتها أداةً فعالة في التحسين، وقياس مؤشرات الأداء في أدوات تحسين المدارس.

أما اليوم الثاني من الملتقى فقدم الخبراء فيه مجموعة من الورش حول فهم العلاقة بين مجالات الممارسات ومعايير التقييم الستة المطبقة في دولة الامارات، وعرض مقدمة حول كيفية دعم الممارسات في أدوات التحسين المستمر في المدرسة لمعايير الدولة.

فيما ركز اليوم الأخير من الملتقى على القيادات المدرسية ودورهم المحوري والأساسي في إنجاح عملية التطوير والتحسين المستمر في مدارسهم، إضافة إلى الاستخدام الأمثل والمستهدف للموارد المالية والإدارية والمدرسية وثقافات تعزيز التعلم والتعليم وتفعيل المناهج وقياس مؤشرات نتائج الطلبة، وتحليل البيانات واستخدامها في اتخاذ القرارات في عملية التحسين المستمر للمدرسة.