شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى حوثيين فى مواجهات وغارات فى جبهة باقم شمال اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى عدد من عناصر ميليشيات الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعهم بنيران قوات الجيش الوطنى اليمنى، فى جبهة باقم شمالى محافظة صعدة شمال اليمن.

وذكر الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة مجاميع من الميليشيات التسلل الليلة الماضية، باتجاه مواقع فى مديرية باقم، إلا أن قوات الجيش اليمنى رصدتها وأجبرتها على الفرار، بعد أن كبدتها 8 قتلى فى صفوفها.

وفى ذات السياق، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، عناصر الميليشيا أثناء فرارها، وأوقعت قتلى وجرحى فى صفوفه.

كما شنّت مقاتلات التحالف اليوم عدة غارات جوية على مواقع ميليشيا الحوثى فى مديرية كتاف بالمحافظة ذاتها، واستهدفت الغارات تجمعات الميليشيا فى منطقة وادى "الفحلوين"، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الميليشيا، إضافة إلى تدمير دبابة تابعة لها.