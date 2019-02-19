ولي العهد في نيودلهي بعد إسلام آباد

صحيفة الخليج الإلكترونية

يواصل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، جولته الآسيوية التي تشمل باكستان والهند والصين، واختتم أمس زيارته لأولى محطاته، إسلام آباد، ومن المقرر أن يصل إلى نيودلهي.

واحتفت باكستان أمس بولي العهد السعودي ومنحته أرفع أوسمتها «نيشان باكستان»، الذي وشحه به الرئيس الباكستاني عارف علوي في القصر الرئاسي. وأشاد الرئيس علوي بعمق العلاقات التي تربط بلاده بالسعودية. وجدد الأمير محمد بن سلمان التأكيد على أهمية باكستان، معرباً عن ثقته بأنها «ستكون من أكبر الاقتصادات في العالم بحلول عام 2030».

بدوره، اعتبر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وصف الأمير محمد بن سلمان نفسه سفيراً لباكستان في السعودية «مصدر فخر لكل باكستاني».

المصدر:الشرق الاوسط