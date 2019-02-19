دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة توقعات بإطلاق آبل باي في توقعات بإطلاق آبل باي في السعودية غدًا

ظهرت خلال الفترة الماضية العديد من التلميحات بإطلاق خدمة الدفع الالكترونية آبل باي في السعودية، خاصة بعد إطلاق خدمة قوقل للدفع وظهور خدمات أخرى مع مدى لتسهيل عمليات الشراء للمستخدمين، الآن تشير الدلائل إلى إطلاق خدمة آبل باي غدًا الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت مكة.

فقد نشر

لخدمة الدفع مدى صورة تشير لتوقيت الإطلاق مع وجود ساعة آبل، وهو ما يعطي تلميحًا حول الإطلاق في الموعد المشار إليه.

وبالرغم من عدم وجود بيان رسمي للإطلاق، لكن جميع التلميحات تتجه لتأكيد الخبر الرسمي هذا بحلول صباح الغد، وسنقوم بتحديث المقال وموافاتكم بجميع التفاصيل الرسمية فور صدورها كما عودناكم في عالم التقنية.

التدوينة توقعات بإطلاق آبل باي في السعودية غدًا ظهرت أولاً على عالم التقنية.