شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب خمسة مواطنين فلسطينيين مساء أمس "الاثنين" برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة. وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال أطلقوا نيرانهم صوب عدد من المواطنين شرق مدينة غزة ما أدى الى إصابة خمسة منهم بأعيرة نارية في الأطراف السفلية نقلوا إثرها إلى مجمع الشفاء الطبي، ووصفت إصاباتهم بالمتوسطة.

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.