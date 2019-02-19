الملك سلمان يجتمع بـ 38 أميرا في قصر اليمامة

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وحضر الاجتماع أيضا، الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز، والأمير نواف بن محمد بن عبد الله، والأمير فهد بن مساعد بن سعود بن عبد العزيز، والأمير سعود بن سلمان بن محمد، والأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز، والأمير خالد بن عبد العزيز بن مشاري، والأمير عبد المحسن بن عبد الله بن عبد الرحمن، والأمير خالد بن ثنيان بن محمد.
وكان من بين الأمراء الأمير بندر بن سلمان بن محمد، والأمير منصور بن ثنيان بن محمد، والأمير فهد بن سعد بن تركي، والأمير سعود بن فهد بن فيصل، والأمير نواف بن سعود، والأمير محمد بن بدر بن محمد، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، والأمير طلال بن بندر بن ثنيان، والأمير عبد العزيز بن سعد بن فيصل، والأمير تركي بن ناصر بن سعود.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الأمراء جاءوا للسلام على الملك سلمان، الذي استقبلهم بحضور أمير الرياض ومستشاره الخاص.
وكان الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، المستشار في الديوان الملكي، والأمير فيصل بن تركي بن سعد، والأمير محمد بن نايف بن عبد الله، والأمير سعود بن بدر بن سعود، والأمير خالد بن طلال بن بدر، والأمير عبد المجيد بن عبدالإله بن عبد العزيز، والأمير فهد بن بندر بن ثنيان، والأمير سلطان بن عبد الله بن عبد العزيز، والأمير عبد الرحمن بن محمد بن متعب، والأمير سلطان بن خالد بن ثنيان.
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