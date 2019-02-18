عبد المهدي: التحدي الأكبر حاليا تشجيع الاستثمار وإعادة الإعمار

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

اعتبر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن التحدي الأكبر حاليا هو تشجيع الاستثمار في بلاده، وحث الشركات العالمية على العمل في إعمار المحافظات التي دمرها "داعش".

جاء ذلك خلال استقباله نائب رئيس الوزراء البلجيكي الكساندر دي كرو، والمفوض الأوربي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستاليانيسيس، ببغداد، وفق بيان لمكتبه.

وأضاف البيان، الذي تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم بحث تطورات الأوضاع في العراق وتوجهات الحكومة العراقية بعد القضاء على داعش، والدعم الذي تقدمه بلجيكا والاتحاد الأوروبي للعراق في البناء والإعمار والمجال الإنساني".

وتابع البيان أن "عبد المهدي أعرب عن شكره لموقف بلجيكا الداعم للعراق وضرورة تعميق علاقاتنا مع الدول الأوربية بعد حرب داعش".

وقال عبد المهدي، إن "التحدي الأكبر حاليا هو تشجيع الاستثمار، وحث الشركات العالمية على العمل في إعمار المحافظات التي دمرها داعش والمتضررة".

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من جهته، أعرب نائب رئيس الوزراء البلجيكي عن استعداد بلاده لدعم العراق. مبينا أن "الهدف من الزيارة هو إظهار دعم مملكة بلجيكا للعراق والتعرف على فرص المساهمة بإعمار العراق وتعزيز الجوانب الإنسانية والمساعدات للمناطق المحررة وبينها الموصل (شمال)".

كما أشاد المفوض الأوروبي بـ"التطور الذي يشهده العراق وبدوره المحوري في المنطقة وعلاقاته مع الجميع"، معربا عن "رغبة دول الاتحاد بزيادة التعاون والتنسيق في جميع المجالات".

وأضاف: "نحن فخورون بما لمسناه من وحدة بين العراقيين وأن المفوضية زادت مبلغ المساعدات الإنسانية (لم يحدده) ويجب أن نقف مع العراق ونواصل دعمه".

وتعرضت البنى التحتية (مشاريع الماء والكهرباء والمؤسسات الصحية والتعليمية والمؤسسات الخدمية) في المحافظات الشمالية والغربية الى دمار كبير على مدى 3 سنوات من القتال بين القوات العراقية وتنظيم "داعش" الذي فرض سيطرته على ثلث مساحة البلاد منتصف عام 2014.