مصور قطري يوثق الحياة في القطب الشمالي

الدوحة / احمد يوسف / الخليج 365

وثق المصور القطري علي سيف الدين بعدسته رحلة إلى منطقة القطب الشمالي تم تصويرها في درجات حرارة تتراوح بين صفر إلى 10 درجات مئوية تحت الصفر.

وخلال معرض "تحت الصفر" الذي افتتح الإثنين بالحي الثقافي "كتارا" في الدوحة ويستمر حتى 16 مارس / آذار المقبل، عرض خلاله 45 صورة فوتوغرافية تعكس الحياة في القطب الشمالي.

Advertisements

وقال المصور الفوتوغرافي علي سيف الدين، عضو المركز الشبابي للهويات بقطر في تصريحات صحفية خلال افتتاح المعرض أن "الهدف من الرحلة كان تصوير الدب القطبي والحيوانات البرية الأخرى وتصوير هذا الجانب من العالم المجهول لكثير من الناس بمنطقتنا العربية".

وأوضح سيف الدين، أن "وقت الرحلة البحرية التي انطلقت من سواحل النرويج في شمال أوروبا كان في نهاية فصل الصيف الماضي في درجات حرارة تتراوح بين صفر إلى 10 درجات مئوية تحت الصفر".

ومؤسسة الحي الثقافي "كتارا" (حكومي) تهدف إلى تعزيز الحركة الثقافية في قطر ودعم الطاقات الإبداعية، وملتقى لجميع المثقفين والفنانين، ومركزا لتعزيز الوعي الثقافي عبر المهرجانات، والمعارض، والندوات، والحفلات الموسيقية، وكل أشكال التعبير الفني.